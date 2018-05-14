Мужчина полгода тайно прожил в доме пенсионерки

В Японии в доме 90-летней женщины на протяжении шести месяцев тайно проживал мужчина.

Обнаружил незваного гостя взрослый сын женщины, который заехал к матери приготовить обед. Он изначально услышал странный шум на втором этаже, а поднявшись, обнаружил спящего на матраце 20-летнего незнакомца. В итоге он вызвал полицию.

Неизвестный молодой человек был арестован. При этом ни причины своего поступка, ни имя он разглашать не стал, передает korrespondent.net.

Полиция пришла к выводу, что мужчина скрывался на втором этаже дома с 12 декабря. А оставаться незамеченным столь длительное время он смог благодаря тому, что хозяйка почти не поднималась на второй этаж и испытывала проблемы со слухом.