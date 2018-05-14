В Ираке нашли затерянный город Мардаман

Археологи раскопали руины города Мардаман возрастом 4800 лет на севере Ирака.

Профессор археологии Тюбингенского университета Петер Пфальцер сообщил, что, судя по находкам, город был основан между 2800 и 2650 годом до н. э. Среди руин были обнаружены клинописные таблички 1250 года до н. э., раскрывающие коммерческие и политические отношения Ассирийской империи и Мардамана, сообщает LiveScience. В то время город был частью Ассирийской империи, но в его истории были и периоды независимости.

Раскопки на месте обнаружения находок продолжаются. К счастью, город избежал внимания расхитителей древностей, от которых страдают другие археологические комплексы Ирака, отмечает Моя планета.

Профессор Пфальцер добавляет: «Мардаман был процветающим и влиятельным городом благодаря выгодному расположению между Месопотамией, Анатолией и Сирией. Он даже противостоял мощному месопотамскому влиянию».