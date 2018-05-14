Местные выборы в Молдове: открыта горячая линия о процедуре голосования

Телефонная линия по информированию граждан о процедуре голосования на местных выборах 20 мая была запущена сегодня Центром непрерывного образования в избирательной сфере (CICDE) и Центральной избирательной комиссией.

Как сообщает Молдпрес, граждане могут позвонить по номеру (022) 88 01 01, чтобы узнать информацию об участке, где предстоит голосовать и процедуре, а также об урегулировании различных ситуаций, подаче жалоб и проверке списков избирателей.

Информационная линия также предназначена для поддержки чиновников, действующих в избирательной сфере, представителей конкурентов на выборах, и наблюдателей.

Линия будет работать с понедельника по пятницу в часы 08.00 – 17.00, в субботу, 19 мая: 08.00 – 18.00, а в день выборов, в воскресенье, 20 мая: 05.00 – 24.00.

20 мая состоятся выборы мэров в семи населенных пунктах: муниципиях Кишинев и Бельцы, в коммуне Леушены, селе Немцень Хынчештского района, коммуне Воловица Сорокского р-на, коммуне Жора де Мижлок Оргеевского р-на и коммуне Пырлица Унгенского р-на.