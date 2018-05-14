В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком

Следователи Красноярска проводят доследственную проверку после сообщений о том, что в больницу был доставлен 4-летний мальчик с ожогами и телесными повреждениями.

На данный момент известно, что еще в феврале его 22-летняя мать оставила ребенка на попечение своей 17-летней знакомой, а сама уехала в другой город.

Вечером 7 мая девушка разозлилась на малыша из-за его "плохого поведения". Она закрыла рот ребенка тканью, чтобы он не мог кричать, связала ноги веревкой и стала поливать его горячей водой из-под крана, передает Вести.ру.

Только на следующий день, увидев ожоги на теле мальчика, няня вызвала скорую помощь. Сейчас ребенок находится в больнице с термическими ожогами третьей степени, у него также имеются ушибленные раны шеи, голени и бедер.

Мать ребенка после произошедшего вернулась в Красноярск. Сейчас с ней работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

После выписки ребенка из больницы будет назначена экспертиза для определения тяжести вреда, причиненного здоровью малыша. Опрашивается несовершеннолетняя няня, мать ребенка и их знакомые.