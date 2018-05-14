Пилот самолета Boeing 777-200 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин и исчезнувшего четыре года назад, мог сознательно совершить крушение, намереваясь покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщила в понедельник газета The Independent со ссылкой на группу экспертов.
"Это было спланировано, это было намеренно", - заявил один из специалистов Мартин Долан, который ранее возглавлял группу, занимавшуюся исследованиями дна океана для поиска обломков самолета. Он отверг возможность того, что транспортное средство могло быть захвачено террористами, так как "террористическая организация взяла бы ответственность за инцидент", однако ни одна группировка не заявила о своей причастности.
По словам специалиста из авиакомпании Canadian Air Ларри Вэнса, находившийся за штурвалом 53-летний Захария Ахмад Шах мог надеть кислородную маску перед тем, как снизить давление в салоне самолета, что позволило ему единственному оставаться в сознании. Другой эксперт - пилот такого же самолета и инструктор Симон Харди - реконструировал полет разбившегося Boeing на основании данных военных радаров и рассказал, что Шах вел самолет на границе Малайзии и Таиланда, чтобы избежать обнаружения системами слежения обеих стран, и ему это удалось.
Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет Boeing 777-200 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года и примерно через два часа пропал с экранов радаров. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, напоминает ТАСС.
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