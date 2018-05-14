Павел Филип потребовал усилить меры против распространения африканской чумы свиней

Премьер-министр Павел Филип потребовал усилить меры предосторожности против распространения африканской чумы свиней на территории Молдовы. Эта тема обсуждалась сегодня на заседании в связи с появление новых очагов заболевания.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов уже предприняло некоторые действия. В их числе - установка дезинфекционных фильтров для автомобилей на въездах в населенные пункты, специальные места на всех таможенных пунктах страны, где изъятая у граждан мясная продукция дезинфицируется, а затем уничтожается.

С начала текущего года в страну пытались ввезти более тонны мяса, сообщает moldpres

Глава правительства призвал Пограничную службу проявить большую ответственность, чтобы исключить ввоз заражённых продуктов в Молдову.

«Учитывая, что Молдова - маленькая страна, а африканская чума свиней распространяется очень быстро, это может иметь серьезные последствия для экономики. Вирус может затронуть целые отрасли промышленности - от свиноводства до кормопроизводства. Я хочу, чтобы мы привлекли повышенное внимание к этой опасности, попытались изолировать очаги и максимально себя защитить», - сказал премьер.

Ранее очаги заболевания были выявлены в селах Паланка Штефан-Водского района, Бешгиоз Чадыр-Лунгского района и Твардице Тараклийского района.

Африканская чума свиней - инфекция, которая поражает взрослых особей, поросят домашних пород и свиней диких видов. Вирус опасен только для животных и здоровью людей не угрожает.