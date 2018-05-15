КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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