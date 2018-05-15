Отец Меган Маркл может не приехать на ее свадьбу с принцем Гарри

В американской и британской прессе появились сообщения, что отец Меган Маркл, которая в субботу 19 мая выходит замуж за принца Гарри, решил не приезжать на ее свадьбу и не вести ее под венец.

По информации американского таблоида TMZ, живущий в Мексике Томас Маркл сказал журналистам, что передумал ехать в Англию.

Кенсингтонский дворец призвал с пониманием отнестись к положению Меган Маркл в этой "сложной ситуации".

Родители бывшей американской актрисы Меган Маркл в разводе, и невеста хотела, чтобы в самой церемонии принимали участие оба ее родителя, пишет ВВС.

Поэтому, наперекор английским традициям, к церкви в машине ее должна была везти мать Дория Рагланд, а к алтарю - вести отец Томас Маркл.

Воскресная газета Mail on Sunday утверждает, что Томас Маркл сделал несколько постановочных снимков для папарации и даже якобы заработал на этом деньги.

На одном из снимков Томас Маркл читает книгу о достопримечательностях Британии, на другой фотографии - новости о будущей свадьбе Меган, еще на одной некто будто бы снимает мерки с Маркла для его костюма.

Как сообщают таблоиды, отец Маркл решил отказаться от поездки, чтобы не причинять неудобств Меган.

"Это крайне личный вопрос для Меган Маркл в эти предсвадебные дни", - сказал представитель Кенсингтонского дворца.

Томас Маркл, как сообщают СМИ, на прошлой неделе перенес небольшой инфаркт, но уже выписался из больницы.

На этой неделе он должен был в первый раз встретиться с принцем Гарри, а также с королевой Елизаветой II и герцогом Эдинбургским.

Сводная сестра Меган, Саманта Маркл, дочь Томаса Маркла от первого брака, сказала, что именно она подсказала папе идею с фотографиями.