НЦБК: больше половины дел о незаконных постройках закрывают

Больше половины административных дел о незаконных постройках в Молдове до конца не доводят. Статистику представил Национальный центр по борьбе с коррупцией. При подготовке исследования изучили 250 судебных решений, вынесенных в Кишиневе, Бельцах и Кагуле в 2015-17 годах.

Решений о сносе незаконных построек было 61-но. Но после рассмотрения дел в апелляционных палатах в силе осталось только 28. В 62-х случаях ответчики отделались штрафом. А 127 разбирательств просто прекратили.

Причем более половины дел закрыли за истечением срока давности. В 25-ти случаях была нарушена процедура рассмотрения дела. Еще в 19-ти в суд не явились констатирующие субъекты - то есть представители властей, составившие протоколы о нарушениях. А 11 дел закрыли за отсутствие доказательств.

В НЦБК считают, что главные причины неэффективной борьбы с незаконным строительством - коррупция и пробелы в законах.







