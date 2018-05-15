В столице местные производители смогут продавать сельхозпродукцию на специальных уличных рынках

В столице открывают сезонные ярмарки. Согласно распоряжению, подписанному исполняющим обязанности мэра Кишинева Русланом Кодряну, с сегодняшнего дня местные производители могут продавать сельхозпродукцию на обустроенных уличных рынках во всех районах города.

В секторе Центр для продажи отвели места на улице Измаильской, Хынчештском шоссе и проспекте Дмитрия Кантемира.



На Ботанике ярмарки обустроили на улицах Буребиста, Христо Ботева, Индепенденцей, Трандафирилор и на проспекте Дачия.



На Рышкановке торговлю сельхозпродукцией разрешили на улицах Андрея Доги, Аэродромной и Тудора Владимиреску.



В секторе Чеканы сезонные ярмарки устроили в том числе на Заводской, Волунтарилор и Марии Драган.

А на Буюканах точки продаж появились на улицах Корнулуй, Онисифор Гибу, Василе Лупу и Парис.



По данным столичной мэрии, торговать овощами и фруктами на обустроенных рынках разрешат до 30 ноября.





