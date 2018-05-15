Турция увеличит квоту авторизаций для грузоперевозчиков из Молдовы

Республика Молдова и Турция подписали протокол Совместной молдо-турецкой комиссии по международному автомобильному транспорту, который предусматривает увеличение количества разрешений для грузоперевозчиков из нашей страны.

Как сообщает министерство экономики и инфраструктуры, документ был подписан после заседания Совместной молдо-турецкой комиссии по автотранспорту, состоявшегося в Анкаре. Председателем Совместной комиссии является государственный секретарь министерства экономики и инфраструктуры РМ Сергей Букатару.

В рамках Совместной комиссии стороны обсудили увеличение квот на авторизации для автодорожных перевозчиков товаров из РМ. Было решено, что после использования 85% от числа разрешений Турция выделит дополнительную квоту авторизаций.

Еще одной темой обсуждения сторон было предложение о внесении изменений в Соглашение о международных автомобильных перевозках между РМ и Турцией в целях либерализации двусторонней транспортировки и транзита.

"Мы договорились инициировать процедуры внесения поправок в существующее Межправительственное соглашение, и мы хотим реализовать их в кратчайшие сроки", - уточнил Сергей Букатару.

Двусторонние отношения в области международных автомобильных перевозок пассажиров и грузов между РМ и Турцией были установлены на основании Межправительственного соглашения, подписанного 3 мая 1994 года, в Кишиневе, которое предусматривает, что транспортировка грузов в рамках двустороннего режима, транзита и в / из третьих стран осуществляется на базе разрешений, читать далее https://point.md/ru/novosti/ekonomika/turtsiia-uvelichit-kvotu-avtorizatsii-dlia-gruzoperevozchikov-iz-moldovy