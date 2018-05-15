Проверки в цветочных магазинах: продавцов оштрафовали на миллион леев

Почти на миллион леев оштрафовали продавцов цветов с начала этого года. Самое частое нарушение - продажа товара без выдачи кассового чека. Многие покупатели говорят, что не обращают на это внимание.

Продавец, которая не выдала чек покупателю, с журналистами говорить не захотела.

Государственная налоговая служба начала проводить информационную кампанию, чтобы предотвратить подобные случаи.

Беседу с продавцами провел и директор Налоговой службы.

"Чтобы впредь не приходилось штрафовать продавцов, мы хотим их предупредить о необходимости добровольно соблюдать закон", - сказал директор ГГНС Сергей Пушкуца.



Продавцы говорят, что законы соблюдают. Но некоторые признают, что попадали в поле зрения налоговиков.

За невыдачу кассового чека продавцам грозит от пяти до семи тысяч леев штрафа.