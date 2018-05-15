Обыски в строительной компании по делу в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью (ПБОПОД) проводит обыски в штаб-квартире строительной компании. Согласно информации, администрация компании подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 8 миллионов леев.

Компания продавала квартиры и не отражала выручку в бухгалтерии, а также выдавала заработную плату в конвертах.



В то же время, на имя администрации компании открыто уголовное дело за некачественное выполнение ремонтных работ.







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