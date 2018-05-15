Врио мэра Руслан Кодряну потребовал провести инвентаризацию всего имущества муниципия

Исполняющий обязанности столичного мэра Руслан Кодряну потребовал провести инвентаризацию всего имущества муниципия. Проверки показали, что сотни участков и зданий незаконно используются физическими или юридическими лицами, из-за чего бюджет теряет миллионы леев.

"50% уголовных дел, в которых фигурирует муниципалитет, связанны с незаконным отчуждением участков. Есть очень много контрактов, срок действия которых истек несколько лет назад. Они даже не обновлены", сообщил врио мэра столицы Руслан Кодряну.

Предварительные результаты проверки показали, что 2124 участка земли общей площадью 38 гектаров используются незаконно. Кроме того, треть муниципальной недвижимости на сумму более 340 миллионов леев не зарегистрирована в Реестре недвижимости.

Кодряну потребовал провести внутреннее расследование. Ранее Счетная палата установила, что в период 2015-2016 годов, из-за неэффективного управления недвижимостью, муниципальному бюджету был нанесен ущерб в размере почти 690 миллионов леев.