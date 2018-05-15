Трагедия после поездки с услугой BlaBlaCar: в лесу нашли труп расчленненой девушки

18-летнюю студентку нашли мертвой с отрубленными кистями рук после того, как она воспользовалась услугами такси. Предполагаемого убийцу пока не нашли, пишет The Sun.

11 мая преступник поехал в село Краснотуранск Красноярского края и взял с собой пассажира Ангелину Литвиненко через популярное приложение «Blablacar». Сев в машину, девушка позвонила матери и сообщила, что она уже в пути. 12 мая, когда телефон был недоступен, родители забили тревогу и обратились в полицию, пишет rep.ru.

На следующий день расчлененное тело Ангелины нашли в лесу, за 2 километра от села Краснотуранск. Ее подвез 47-летний Н. Лебедев, который был осужден на 15 лет за убийство сожительницы и ее дочери. В ходе следствия был найден его автомобиль Hyundai Solaris.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Пока неизвестно, мужчина расчленил студентку до убийства или после. Местонахождение убийцы тоже неизвестно.



В лесу нашли расчленненое тело студентки,