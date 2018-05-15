Призыв ДПМ к своему электорату: Голосуйте за кого угодно, но только не за социалистов и либералов, которые уничтожили Кишинев

Демократическая партия Молдовы призывает своих членов и сторонников голосовать на выборах мэра Кишинева по своему усмотрению, но только не за кандидатов от Партии социалистов и Либеральной партии. По мнению демократов, эти политформирования не имеют морального права претендовать на руководство столицы. С призывом к электорату, от имени ДПМ, выступил пресс-секретарь партии Виталие Гэмурарь.

По словам демократов, у этих двух партий было больше всего голосов в Муниципальном совете Кишинева, и в течение многих лет они держали мэрию в разрушенном состоянии, плохо ею управляя. Гэмурарь отметил, что ДПМ также разочарована тем, что проевропейские партии не смогли выдвинуть единого кандидата на пост столичного градоначальника, что на руку социалистам. «Правые оппозиционные партии упустили шанс объединится, предпочитая вновь вести себя индивидуально. Это элемент незрелости. Вы видели предвыборную кампанию, где они нападали друг на друга. Они не нашли одного кандидата, у которого были шансы выиграть в первом туре»,- отметил Гэмурарь. Ситуацию можно изменить с помощью высокой явки на выборах. В этом контексте Гэмурарь повторил обращение ДПМ о том, чтобы 20 мая жители Кишинева вышли на голосование. «Давайте покажем, что мы заботимся о будущем», - сказал представитель Демократической партии.

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