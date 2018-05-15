Опубликовано фото "сердца" Млечного Пути

Европейское космическое агентство опубликовало снимок, на котором представлена центральная плоскость Млечного Пути. Об этом пишет Space in images.

Изображение демонстрирует так называемое субмиллиметровое излучение, которое рассеяно вдоль данной плоскости нашей галактики.

Исследование данной области может помочь ученым изучить процессы формирования отдельных звезд, пишет korrespondent.net

Снимок был сделан при помощи спутника Планк (Planck). Запущен он был в космос еще в 2009 году. В настоящее время его используют в рамках миссии APEX. Спутник помогает в изучении Солнечной системы, а также комет, планет и других объектов нашей галактики.