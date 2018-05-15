В Закарпатской области в районе границы пограничники подверглись нападению. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 15 мая.
По информации ведомства, инцидент произошел около двух часов ночи. Во время патрулирования речного участка границы вблизи населенного пункта Вилок пограничный наряд с помощью прибора ночного видения заметил движение лиц в сторону границы.
"Военнослужащие немедленно начали преследование предполагаемых правонарушителей, на что те отреагировали нецензурной бранью, бросанием камней в правоохранителей. Один камень попал в пограничника", – говорится в сообщении.
Пограничникам пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов вверх. После этого правонарушители скрылись в одном из частных домов.
На место происшествия вызвали полицейских, которые в итоге и задержали нападавших, пишет korrespondent.net
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о сопротивлении представителю власти, работнику правоохранительного органа при охране госграницы (ст. 342 УК Украины).
Ранее сообщалось, что на Закарпатье в населенном пункте Богдан неизвестные выкрали пограничника. Его вывезли в багажнике авто на берег реки, где требовали "не лезть, куда не нужно".
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