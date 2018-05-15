Девочки прокатились на спине гигантского питона. ВИДЕО

В Сети было опубликовано видео, в котором показано, как две девочки уселись верхом на гигантского сетчатого питона и прокатились на его спине. Об этом пишет Daily Mail.

В видео показано, как дети забрались с ногами на спину пресмыкающегося, и медленно поехали на нем к дому. Эти кадры собрали в Facebook более трех миллионов просмотров, а также массу критики родителей девочек в комментариях, пишет korrespondent.net

Сетчатый питон является самым крупным видом змей в мире. Длина пресмыкающегося может достигать семи метров. Они часто нападают на домашних животных и скот.