СМИ: данные трех миллионов пользователей Facebook попали в сеть

Личные данные более трех миллионов пользователей Facebook, которые проходили при помощи социальной сети тесты приложения myPersonality, оказались в свободном доступе. Как сообщает издание New Scientist, результаты психологических тестов myPersonality использовали академики университета Кембриджа, которые потом хранили эти данные на сайте с "недостаточными мерами предосторожности" в течение четырех лет.

Программа также собирала информацию о статусах 22 млн пользователей Facebook и демографические данные 4 млн пользователей. Она предупреждала клиентов, что может использовать информацию "анонимным способом", но не предприняла достаточно мер предосторожности, чтобы скрыть имена пользователей, пишет korrespondent.net

Facebook на прошлой неделе удалил myPersonality со своей платформы и заявила, что ведет в отношении приложения проверку из-за возможного нарушения правил соцсети. Великобритания начала собственное расследование.