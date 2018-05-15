Фанат певицы Рианны пробрался к ней в дом, и ожидал знаменитость на протяжении 12 часов. Об этом пишет AP.
По информации издания, обнаружила сталкера помощница Рианны, которая вызвала полицию. Сама певица в этот день отсутствовала, пишет korrespondent.net
Сообщается, что мужчина оказал сопротивление при аресте и не захотел признавать вину. Ему были предъявлены обвинения в преследовании, а также вандализме и краже со взломом.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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