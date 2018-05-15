Фанат Рианны пробрался к ней в дом

Фанат певицы Рианны пробрался к ней в дом, и ожидал знаменитость на протяжении 12 часов. Об этом пишет AP.

По информации издания, обнаружила сталкера помощница Рианны, которая вызвала полицию. Сама певица в этот день отсутствовала, пишет korrespondent.net

Сообщается, что мужчина оказал сопротивление при аресте и не захотел признавать вину. Ему были предъявлены обвинения в преследовании, а также вандализме и краже со взломом.