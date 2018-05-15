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СМИ: в КНДР демонтируют ядерный полигон
// фото: EPA UPG
13:00, 15 May 2018
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На северо-востоке КНДР происходит демонтаж самого большого в стране ядерного полигона Пхунгери. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает 38North.

На снимках, полученных 7 мая, видно, что на полигоне Пунгери снесены несколько "ключевых зданий оперативной поддержки". Также были демонтированы рельсы для тележек, ведущие из тоннелей.

Некоторые "хозяйственные" постройки тоже снесены. Основные здания полигона пока остаются на месте, пишет korrespondent.net

"В период с 20 апреля по 7 мая 2018 года была разрушена постройка, которая, вероятно, являлась инженерным офисным зданием. Также, вероятно, был демонтирован контрольно-пропускной пункт, расположенный недалеко от северного портала, где последние пять проводились подземные ядерные испытания", - сообщает СМИ.




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