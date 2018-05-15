Дому культуры в Тогатине подарили кондиционер в рамках кампании "Сделай что-нибудь хорошее для Кишинева"

Дом культуры в Тогатине оснастили кондиционером. Его предоставила бесплатно столичная сеть магазинов бытовой техники.

Так предприятие решило поддержать кампанию "Сделай что-нибудь хорошее для Кишинева". Запустила ее независимый кандидат в мэры столицы Сильвией Раду.



Узнав о подарке дому культуры в Тогатине, она разместила в соцсетях пост, в котором отметила, что если и другие последуют примеру торгового предприятия, то у Кишинева появится больше шансов на возрождене.





