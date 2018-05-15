Турция отозвала послов из США и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отзыве послов из США и Израиля для проведения консультаций. Об этом он сообщил в понедельник, 14 мая, пишет NTV.

Эрдоган отметил также, что 15 мая в Турции объявлен трехдневный национальный траур в связи со столкновениями между палестинцами и израильской армией, пишет korrespondent.net

"Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами", - заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган назвал Израиль "террористическим государством" на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших.

Напомним, столкновения между палестинцами и израильтянами проходят на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме. В секторе Газа с марта проходят акции протеста палестинцев под названием Большой марш возвращения. Протестующие требуют права позволить им вернуться на территорию Израиля. Акция должна завершиться 15 мая.