По информации издания, Стюарт посетила в Каннах премьеру фильма Спайка Ли Черный клановец.

Для актрисы это не первый раз, когда она критикует женский дресс-код на Каннском кинофестивале, пишет korrespondent.net

"Ты просто не можешь просить меня делать что-то, что ты не просишь сделать мужчину. Я понимаю всю эту тему с черными галстуками, но нужно разрешить женщинам ходить без каблуков", – отметила она.

Red carpet at #Cannes or not, sometimes the heels have just gotta go.