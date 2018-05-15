Канны-2018: Кристен Стюарт в знак протеста разулась на красной дорожке. ВИДЕО

Голливудская актриса Кристен Стюарт в знак протеста скинула туфли на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В такой способ она решила выразить свой протест против дресс-кода для женщин, согласно которому они должны приходить на мероприятие в обуви на каблуках. Об этом пишет Evening Standard.

По информации издания, Стюарт посетила в Каннах премьеру фильма Спайка Ли Черный клановец.

Для актрисы это не первый раз, когда она критикует женский дресс-код на Каннском кинофестивале, пишет korrespondent.net

"Ты просто не можешь просить меня делать что-то, что ты не просишь сделать мужчину. Я понимаю всю эту тему с черными галстуками, но нужно разрешить женщинам ходить без каблуков", – отметила она.