В штате Миннесота в лесу нашли новорожденного олененка с двумя головами и шеями. Об этом в понедельник, 14 мая, пишет Science Alert.
Необычную находку обнаружил грибник.
После изучения трупа животного, ученые установили, что это была самка белохвостого оленя. Оленята оказались соединенными близнецами - первыми, о которых известно, что они были рождены. Все другие примеры таких соединенных близнецов наблюдались только в утробе, пишет korrespondent.net
Исследователи провели вскрытие, МРТ и компьютерную томографию тела в Ветеринарной диагностической лаборатории Университета Миннесоты. Они обнаружили, что у самок-оленей было одно тело, но позвоночник расходился в грудной клетке на две части, так что были две отдельные шеи и две отдельные головы.
По состоянию легких исследователи выяснили, что животное никогда не дышало и, видимо, родилось мертвым. Также у него было два желудочно-кишечных тракта. Селезенок тоже было две. Печень была одна и деформирована.
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