Польские футбольные фанаты случайно сожгли баннер с надписью "Мы не сгорим"

Болельщики польского футбольного клуба "Висла" принесли на матч с командой из Познани "Лех" баннер с надписью "Мы никогда не сгорим" (Nigdy się nie wypalimy) и случайно сожгли его.

Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь Матеуш Мига с подписью: "Игра безопасна". Как сообщает польский портал Wmeritum, баннер загорелся после того, как во второй половине матча болельщики зажгли файеры. Игру пришлось прервать на 15 минут, пишет РИА Новости "Висла" и "Лех" в итоге сыграли вничью, матч закончился со счетом 1:1.



"Race są bezpieczne" pic.twitter.com/t74cQMNHl4 — Mateusz Miga (@MateuszMiga) May 13, 2018

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