Экстренная посадка лайнера с разбитым ветровым стеклом попала на видео

Пассажиры самолета китайской авиакомпании Sichuan Airlines сняли на видео экстренную посадку лайнера.

Во время полета из Чунцина в Лхасу разбилось и выпало ветровое стекло кабины, в образовавшуюся дыру засосало второго пилота, поэтому командиру пришлось сажать лайнер в одиночку.

Температура на борту упала до минус 40 градусов по Цельсию, выпали кислородные маски, а среди пассажиров началась паника, пишет РИА Новости

Пострадавший пилот отделался царапинами и ушибами, небольшую травму получил бортпроводник и одна из пассажирок, сейчас их жизни ничего не угрожает.





