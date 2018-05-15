В Мумбае военный вытащил девочку из-под движущегося поезда. ВИДЕО

Индийский военный спас пятилетнего ребенка, который едва не попал под поезд, сообщает Metro.

Камера видеонаблюдения на вокзале в Мумбае сняла, как к отправляющемуся составу подбегает женщина с маленькой девочкой. Она успевает запрыгнуть в вагон, а ребенок отпускает ее руку и проваливается в зазор между вагоном и платформой.

Сидевший на скамейке мужчина в военной форме мгновенно реагирует и вытаскивает ребенка, пишет РИА Новости.

По данным издания, спасителя зовут Сачин Пол. Он, как и девочка, получил небольшие ушибы, им оказали помощь в медпункте при вокзале.

Как пояснил отец ребенка, он шел впереди супруги и не видел, что случилось. По его словам, жена впервые оказалась в Мумбае и не знала, "насколько быстро поезда набирают скорость".

"Я буду вечно благодарен человеку, который спас жизнь моей дочери", — признался мужчина.







