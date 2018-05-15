Участница Евровидения рассказала, как травмировалась на конкурсе

Участница Евровидения-2018 от Великобритании SuRie рассказала о том, как пострадала во время выступления на конкурсе. Об этом пишет Daily Mail.

Певица пострадала из-за протестующего, который забрался на сцену во время ее выступления. Мужчина отобрал у нее микрофон, после чего толкнул девушку.

Британка отметила, что в итоге получила несколько синяков. Инцидент произошел на финале Евровидения, пишет korrespondent.net.

Охранники вовремя вмешались в ситуацию и увели протестующего со сцены, дав возможность SuRie допеть песню.