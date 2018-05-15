Взрыв на судне в Южной Корее: пострадали 12 человек

Не менее 12 человек пострадали при двух взрывах на рыболовецком судне, пришвартованном в порту Камчхон в южнокорейском Пусане для прохождения техобслуживания.

По данным агентства Рёнхап, первый взрыв произошел в 11.42 по местному времени (05.42 мск) в морозильной камере для транспортировки тунца. На момент инцидента там проходили сварочные работы.

Через несколько минут после первого взрыва на судне произошел второй. В результате двух взрывов пострадали 12 человек — двое членов экипажа судна и 10 работников судоверфи.

РИА Новости. Девять человек получили ожоги тела разной степени тяжести, сообщает

Причина взрывов не установлена. Возгорания при инциденте не зафиксировано. Ведется расследование.







