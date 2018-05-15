СМИ сообщили о хакерской атаке на мексиканские банки

Неизвестные хакеры сумели увести со счетов нескольких крупных банков Мексики сразу 400 миллионов песо (более 20 миллионов долларов), сообщает в понедельник портал Financiero.

По данным издания, одним из наиболее пострадавших стал банк Banorte. С его счетов исчезло около 150 миллионов песо (7,7 миллиона долларов). При этом Banorte единственный из всех банков публично признал факт взлома, однако заявил, что счета непосредственно клиентов не пострадали, а деньги были сняты со счетов самого банка.

Еще одним крупным пострадавшим банком источники назвали BanBajio, однако тот опровергает данную информацию, хотя эксперты оценили сумму его ущерба в 160 миллионов песо (8,2 миллиона долларов), сообщает РИА Новости

Financiero отмечает, что кибератаки на банки были отмечены в апреле и продолжались несколько дней. Из какой страны или региона Мексики действовали преступники, не известно.

Три года назад несколько мексиканских банков также стали объектом кибератак. Тогда ущерб составил порядка 50 миллионов песо (2,6 миллиона долларов по сегодняшнему курсу).







