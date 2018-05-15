Житель Фэлештского района до смерти избил своего товарища

В Фэлештах обнаружили труп молодого мужчины рядом с одним из домов.

На нем были обнаружены многочисленные следы насилия.

Позднее полицейским удалось установить личность преступника. Им оказался 27-летний житель села Сэрата Веке, который накануне поссорился с жертвой и до смерти избил его.

Злоумышленника задержали на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, пишет aif.md



