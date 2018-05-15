В Петербурге домашняя собака искусала младенца

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства, при которых домашняя собака породы маламут искусала девятимесячного ребенка, сообщает региональное ГУ МВД.

По данным ведомства, в понедельник из квартиры в доме по улице Маршала Казакова в Красносельском районе в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок 2017 года рождения.

"По предварительным данным, ребенка дома травмировала собака породы маламут. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, по факту ЧП следственные органы Петербурга начали проверку. СК уточняет, что пострадал восьмимесячный мальчик. Ребенок схватил собаку за хвост, после чего она укусила его за голову, отмечает следствие.







