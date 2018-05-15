Белгородский пчеловод заковал в кандалы возлюбленную на пасеке

Пожилой белгородец обвиняется в избиении своей молодой сожительницы, которую он, по данным следствия, на почве ревности изнасиловал на своей пасеке и заковал в самодельные кандалы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Следствие предъявило 56-летнему жителю Белгорода обвинение по статьям "незаконное лишение свободы" и "изнасилование". Санкция данных статей предусматривает до шести лет лишения свободы.

"По версии следствия, в ночь на 9 мая 2018 года обвиняемый, во время конфликта на почве ревности, избил свою 25-летнюю сожительницу. Затем он насильно вывез молодую женщину на своем автомобиле в лесополосу в Яковлевском районе, завел в землянку, где изнасиловал и одел на нее самодельные деревянные кандалы", — говорится в сообщении.

После этого мужчина уехал, а его пленнице удалось выбраться через крышу. О случившемся она заявила в правоохранительные органы.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева, у мужчины есть своя пасека, куда он привез сожительницу, и где совершил преступления. По словам Козыревой, обвиняемому, ранее не судимому, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Собеседница агентства добавила, что потерпевшая снимала квартиру у его матери и ухаживала за ней, а когда мать обвиняемого умерла, стала жить с ним.

По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.