Пожилой белгородец обвиняется в избиении своей молодой сожительницы, которую он, по данным следствия, на почве ревности изнасиловал на своей пасеке и заковал в самодельные кандалы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Следствие предъявило 56-летнему жителю Белгорода обвинение по статьям "незаконное лишение свободы" и "изнасилование". Санкция данных статей предусматривает до шести лет лишения свободы.
"По версии следствия, в ночь на 9 мая 2018 года обвиняемый, во время конфликта на почве ревности, избил свою 25-летнюю сожительницу. Затем он насильно вывез молодую женщину на своем автомобиле в лесополосу в Яковлевском районе, завел в землянку, где изнасиловал и одел на нее самодельные деревянные кандалы", — говорится в сообщении.
После этого мужчина уехал, а его пленнице удалось выбраться через крышу. О случившемся она заявила в правоохранительные органы.
Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Козырева, у мужчины есть своя пасека, куда он привез сожительницу, и где совершил преступления. По словам Козыревой, обвиняемому, ранее не судимому, будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Собеседница агентства добавила, что потерпевшая снимала квартиру у его матери и ухаживала за ней, а когда мать обвиняемого умерла, стала жить с ним.
По ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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