Анализ данных, собранных зондом "Галилео" в 1997 году, помог планетологам найти очередное доказательство того, что на Европе, спутнике Юпитера, существуют активные гейзеры. Это упростит поиски жизни в ее водах, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.
"Почему у нас ушло 20 лет на то, чтобы обнаружить этот всплеск активности гейзеров? Во-первых, научная команда "Галилео" просто не ожидала их увидеть и не искала их следы в данных. Во-вторых, обнаружение этого извержения потребовало просчета очень сложных компьютерных моделей, которые просто нельзя было бы создать в 1997 году", — рассказывает Сяньчжэ Цзя (Xianzhe Jia) из университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США).
На Европе — одном из четырех крупнейших спутников Юпитера, открытых еще Галилеем, под многокилометровым слоем льда существует океан жидкой воды. Ученые считают океан Европы одним из вероятных прибежищ внеземной жизни. В последние годы астрономы выяснили, что этот океан обменивается газами и минералами со льдом на поверхности, а также подтвердили наличие в нем веществ, необходимых для существования микробов.
Эти наблюдения привлекли внимание ученых из НАСА, и они провели в 2014 году несколько дополнительных сессий наблюдений за этой луной, в ходе которых "Хаббл" зафиксировал три эпизода извержения гейзеров. Год назад ученые нашли новые намеки на их существование, наблюдая за изменениями в ультрафиолетовом сиянии Юпитера, порожденные выбросами воды с Европы.
Цзя и его коллегам удалось найти "первые независимые подтверждения" того, что эти гейзеры существуют на самом деле, изучая данные, которые зонд "Галилео" собирал во время пролетов над Европой.
Ученые обратили внимание на то, что автоматическая станция НАСА в декабре 1997 года опустилась к поверхности луны Юпитера в той точке, где были найдены гейзеры на снимках "Хаббла". Это натолкнуло их на мысль проверить все данные, которые зонд получил во время этого сближения с Европой.
Как обнаружили планетологи, во время этого сближения зонд оказался в странной зоне, где плотность плазмы была необычно высокой, а сила магнитного поля Юпитера была выше, чем обычно. Научная команда "Галилео" не обратила на это внимание, однако анализ Цзя и его коллег показал, что эта аномалия возникла в результате того, что зонд пролетел через облако пара, которое возникло после очередного выброса гейзеров, пишет РИА Новости
Подобное открытие, как отмечает Цзя, будет особенно интересным для команды зонда "Европа-Клиппер", который отправится к луне Юпитера в середине 2020 годов для поиска следов жизни в ее недрах. Наличие гейзеров на Европе означает, что ему не придется бурить многокилометровый слой льда на ее поверхности для того, чтобы "попробовать" ее воды на вкус, заключают ученые.
Комментарии
- Недостающее звено: как древние крокодилы превратились в дельфинообразных существ
- Опубликовано фото "сердца" Млечного Пути
- В Ираке нашли затерянный город Мардаман
- Как изменились некоторые фрукты и овощи за 7 тысяч лет. ФОТО
- Исследование: более трети солнцезащитных кремов содержат в 2 раза меньше защитного фактора, чем указано
- К Земле летит "пропавший" астероид
- Ученые "воскресят" мозг неандертальцев в ближайшие месяцы
- У берегов Калифорнии появились светящиеся волны
- В Японии предупредили об опасности из-за извержения вулкана Симмоэ
- Предсказана скорая вулканическая катастрофа в США
- Почта Gmail начала работать без интернета
- Вулкан Ключевской вновь выбросил многокилометровый столб пепла
- На Москву идут ливни и грозы
- Полотно кисти Модильяни продано за рекордную сумму
- Недостающее звено: как древние крокодилы превратились в дельфинообразных существ
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
- Странности в биографии Иона Чебана: Спонсор с деньгами из неизвестного источника и квартира за миллион леев, полученная в подарок
- Эксперты заподозрили пилота пропавшего MH370 в намеренном крушении самолета
- Любовная драма: жена не дала мужу улететь с любовницей, схватив её за волосы в аэропорту. ВИДЕО
- Зарезана любовником: стало известно, как погибла украинская миллионерша
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
- Назван главный фаворит Евровидения-2018
- Спецоперация в Германии: задержаны главари банды, нелегально ввозившей граждан Молдовы в страну
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei