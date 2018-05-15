На подмосковной станции загорелся состав с бензином

В Пушкинском районе Подмосковья, рядом со станцией Челюскинская, загорелась одна из цистерн грузового поезда, в которой перевозился бензин.

"Над ней образовался огненный факел. Цистерну отцепить пока не удается, огонь может перекинуться на другие вагоны в составе", — рассказал "Интерфаксу"источник в экстренных службах.

Всего в составе поезда 71 вагон, в том числе около 40 цистерн с бензином емкостью 60 тонн каждая.