Палеонтологи изучили окаменелые останки одного из самых крупных прибрежных хищников юрского периода. Возраст находки – 180 миллионов лет, и она, по словам учёных, проливает свет на то, как некоторые древние крокодилы эволюционировали в дельфинообразных существ.
Более того, особь, чьи останки удалось обнаружить, представляет собой недостающее звено в "родословной" крокодилов.
Исследователи назвали новый вид Magyarosuchus fitosi в честь коллекционера-любителя Аттилы Фитоса (Attila Fitos), который и обнаружил окаменелость.
Спустя время группа международных палеонтологов внимательно изучила окаменелые останки древнего крокодила. Благодаря одному необычному позвоноку, который составлял часть хвостового плавника, учёные сделали вывод, что кости принадлежали ранее неизвестному виду доисторического существа.
По словам учёных, M. fitosi вырастал до пяти метров в длину. Древний крокодил мог похвастаться большими заострёнными зубами, помогавшими ему легко ловить добычу.
Но, что самое главное, тело ископаемой особи обладало ключевыми особенностями, которые можно встретить у двух разных семейств доисторических крокодилов, пишет vesti.ru
Поясним, что у некоторых крокодилов юрского периода имелись на спине и на животе костные панцири, а конечности были приспособлены для передвижения по суше. Другая же группа древних существ обладала хвостовыми плавниками и ластами, но вот подобной "брони" была лишена.
Удивительно, что M. fitosi, по всей видимости, обладал не только "бронёй", но и хвостовым плавником.
Проще говоря, палеонтологи предполагают, что они нашли недостающее звено между двумя группами.
Результаты исследования представлены в научном издании PeerJ.
Комментарии
- Названа главная польза малых порций алкоголя
- Астрономы нашли новые следы активных гейзеров на Европе
- Опубликовано фото "сердца" Млечного Пути
- В Ираке нашли затерянный город Мардаман
- Как изменились некоторые фрукты и овощи за 7 тысяч лет. ФОТО
- Исследование: более трети солнцезащитных кремов содержат в 2 раза меньше защитного фактора, чем указано
- К Земле летит "пропавший" астероид
- Ученые "воскресят" мозг неандертальцев в ближайшие месяцы
- У берегов Калифорнии появились светящиеся волны
- В Японии предупредили об опасности из-за извержения вулкана Симмоэ
- Андриан Канду прокомментировал заявление Додона о получении Молдовой статуса наблюдателя в ЕАЭС
- Полиция спит, служба идёт: в России накажут уснувших в машине сотрудников МВД
- У берегов Финляндии кит снова попал в сети
- Названа главная польза малых порций алкоголя
- США испытали оружие времен холодной войны
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
- Эксперты заподозрили пилота пропавшего MH370 в намеренном крушении самолета
- Мужчина полгода тайно прожил в доме пенсионерки
- Собака попыталась купить еду, используя листья в качестве денег
- Павел Филип потребовал усилить меры против распространения африканской чумы свиней
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
- Назван главный фаворит Евровидения-2018
- Спецоперация в Германии: задержаны главари банды, нелегально ввозившей граждан Молдовы в страну
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei