Недостающее звено: как древние крокодилы превратились в дельфинообразных существ

Палеонтологи изучили окаменелые останки одного из самых крупных прибрежных хищников юрского периода. Возраст находки – 180 миллионов лет, и она, по словам учёных, проливает свет на то, как некоторые древние крокодилы эволюционировали в дельфинообразных существ.

Более того, особь, чьи останки удалось обнаружить, представляет собой недостающее звено в "родословной" крокодилов.

Исследователи назвали новый вид Magyarosuchus fitosi в честь коллекционера-любителя Аттилы Фитоса (Attila Fitos), который и обнаружил окаменелость.

В 1996 году ему посчастливилось наткнуться на окаменелость в горном массиве на севере-западе Венгрии. Затем останки существа передали в музей в Будапеште, где они и хранились всё это время.

Спустя время группа международных палеонтологов внимательно изучила окаменелые останки древнего крокодила. Благодаря одному необычному позвоноку, который составлял часть хвостового плавника, учёные сделали вывод, что кости принадлежали ранее неизвестному виду доисторического существа.

По словам учёных, M. fitosi вырастал до пяти метров в длину. Древний крокодил мог похвастаться большими заострёнными зубами, помогавшими ему легко ловить добычу.

Но, что самое главное, тело ископаемой особи обладало ключевыми особенностями, которые можно встретить у двух разных семейств доисторических крокодилов, пишет vesti.ru

Поясним, что у некоторых крокодилов юрского периода имелись на спине и на животе костные панцири, а конечности были приспособлены для передвижения по суше. Другая же группа древних существ обладала хвостовыми плавниками и ластами, но вот подобной "брони" была лишена.

Удивительно, что M. fitosi, по всей видимости, обладал не только "бронёй", но и хвостовым плавником.

Проще говоря, палеонтологи предполагают, что они нашли недостающее звено между двумя группами.

Результаты исследования представлены в научном издании PeerJ.