Полотно кисти Модильяни продано за рекордную сумму

Картина художника-экспрессиониста Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" продана в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's за рекордные 157,2 миллиона долларов, что стало самой высокой ценой за всю историю аукционного дома.

Оценочная стоимость лота составляла 150 миллионов долларов, что также стало самым высоким эстимейтом среди всех произведений искусства, когда-либо выставлявшихся на аукционе Sotheby's. Ушедший с молотка шедевр входит в серию из 22-х полотен, которые можно увидеть в крупнейших музеях мира, сообщает vesti.ru

В 2003 году "Лежащая обнаженная" была приобретена ирландским миллиардером за 26,9 миллионов долларов. В 2015 году еще одно полотно кисти Модильяни с полулежащей обнаженной женщиной из этой же серии было продано за 170,4 миллиона долларов.

Другими реализованными в ходе торгов в Нью-Йорке заметными лотами стали полотно кисти Пабло Пикассо (1881-1973) "Отдых", проданное за 36,9 миллиона долларов при эстимейте 25-35 миллионов долларов, и картина Клода Моне "Утро на Сене", ушедшая с молотка за 20,6 миллиона долларов.