Вулкан Ключевской вновь выбросил многокилометровый столб пепла

На Камчатке усилилась активизация вулкана Ключевской: на этот раз исполин выбросил столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении от вулкана.

Ранее вулкан выбросил столб пепла на высоту до 7,5 километра над уровнем моря. Одновременно со склона Ключевского сошла раскаленная лавина, над кратером вулкана наблюдалось свечение, передает "Интерфакс".

По информации Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах полуострова пеплопадов зарегистрировано не было.

Ключевской — действующий стратовулкан, расположенный на востоке полуострова Камчатка. Его высота составляет 4,85 тысяч метров. Это один из самых высоких активных вулканов в Евразии. Ближайшие к Ключевскому населенные пункты — поселки Ключи и Козыревск – расположены в 45 километрах от подножия вулкана.