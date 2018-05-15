Почта Gmail начала работать без интернета

Пользователи почты Gmail начали получать доступ к новой функции в браузерной версии сервиса: оффлайновому режиму. Он позволяет выполнять ряд операций с письмами даже тогда, когда компьютер не подключен к интернету.

Работает новая возможность, анонсированная ранее в рамках масштабного обновления веб-версии Gmail, только в браузере Chrome (который, как и Gmail, делают в Google) версии 61 или более новой. Зато не нужно скачивать никаких дополнений или предоставлять доступ к своему аккаунту стороннему ПО. Ранее оффлайн-поддержка Gmail в браузере реализовывалась через Google Gears и браузерные расширения.

Оффлайновый режим работает, сохраняя на компьютере пользователя все данные до момента подключения к интернету. Например, можно просматривать, архивировать, помечать и удалять полученные письма: при восстановлении связи все изменения отразятся на сервере.

Как сообщает vesti.ru, активировать функцию можно на новой вкладе "Offline" в настройках, но доступна она лишь при использовании обновленного интерфейса почты. Если вы пока остались в "классическом" интерфейсе, поддержка оффлайна будет работать только через Google Gears.

Вот как использовать Gmail без интернета. По умолчанию режим работы почты Google оффлайн отключен. Включив его, пользователь получает доступ к нескольким настройкам. Можно выбрать, как долго хранить письма на компьютере (7 дней, 30 дней или 90 дней), и хранить ли вместе с письмами приложения.

Кроме того, можно выбрать — удалять ли оффлайн-данные при выходе из аккаунта (тогда при следующем входе система будет скачивать их заново, на что может уйти до нескольких часов) или хранить на компьютере. В последнем случае для удаления оффлайн-данных нужно будет отключить оффлайн-режим в настройках и сохранить изменения.