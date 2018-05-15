Любительница селфи выронила грудную дочь на эскалаторе. ВИДЕО

В одном из торговых центров в Индии 10-месячный ребёнок погиб при падении с эскалатора. Трагедия произошла после того, как мать девочки решила сделать общее селфи с мужем. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах можно заметить, как пара сначала фотографируется на одном из этажей ТЦ, а после поднимается наверх на эскалаторе, продолжая делать фото. Внезапно женщина теряет равновесие, и маленькая девочка падает вниз, пишет life.ru.

По данным издания, девочка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась.