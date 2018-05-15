Украина может попасть в оффшорный список стран ЕС

Украина может попасть в оффшорный список стран Европейского союза, если не ратифицирует соглашение MLI (Multilateral Instrument) до 2019 года. Об этом заявляет Министерство финансов, передает во вторник, 15 мая, FinClub.

"Многосторонняя конвенция MLI - это соглашение, присоединившись к которому страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения", - говорится в сообщении Минфина.

Указано, что это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения. Отмечается, что данное соглашение является шагом 15 BEPS Плана действий BEPS.

Как отметили в министерстве, подписав и ратифицировав многостороннюю конвенцию, Украина одновременно также выполняет шаги 6 и 14 плана BEPS, которые входят в минимальный стандарт плана BEPS, пишет korrespondent.net

Сообщается, что на данный момент от президента ожидается предоставление полномочий министру финансов на подписание соглашения MLI. Затем соглашение должен ратифицировать парламент.

"Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в оффшорный список стран ЕС", - предупредили в Минфине.