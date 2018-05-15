Россия официально открыла Крымский мост, пролегающий через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин.
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.
Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
Безопасность открытия автомобильной части обеспечивали почти 600 сотрудников МЧС.
Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая в 5.30 утра. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани.
Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, сообщает РИА Новости
Протяженность Крымского моста составляет 19 километров, он является крупнейшим в России. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга, давнего друга Путина.
Стоимость проекта составила 228,3 миллиарда рублей. СМИ пишут, что эта цифра может вырасти минимум на 100 миллиардов.
Ранее СМИ сообщили, что одними из первых, кто проедет по Крымскому мосту, станут Ночные волки - байкеры, приближенные к Кремлю.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
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СКОРПИОН
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СТРЕЛЕЦ
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