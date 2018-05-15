В России официально открыли Крымский мост

Россия официально открыла Крымский мост, пролегающий через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин.

Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность.

Путь от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.

До этого глава государства ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе транспортного перехода.

Безопасность открытия автомобильной части обеспечивали почти 600 сотрудников МЧС.

Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая в 5.30 утра. Первыми по мосту проедут жители Крыма и Кубани.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону, сообщает РИА Новости

Протяженность Крымского моста составляет 19 километров, он является крупнейшим в России. Строительством занимались компании Аркадия Ротенберга, давнего друга Путина.

Стоимость проекта составила 228,3 миллиарда рублей. СМИ пишут, что эта цифра может вырасти минимум на 100 миллиардов.

Ранее СМИ сообщили, что одними из первых, кто проедет по Крымскому мосту, станут Ночные волки - байкеры, приближенные к Кремлю.







