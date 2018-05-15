В Днепре полиция задержала водителя маршрутного автобуса, перевозившего пассажиров в состоянии наркотического опьянения. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
"14 мая около 18 часов по спецлинии 102 позвонила женщина и сообщила о том, что водитель маршрутного такси 64г, движущегося по улице Передовой, подозрительно себя ведет. Патрульный экипаж обнаружил транспортное средство на улице Черниговской. Оно стояло с открытыми дверями, а на заднем сиденье спал человек", - говорится в сообщении полиции.
Разбудив мужчину, полицейские выяснили, что он водитель маршрутки, которая в настоящий момент должна работать на маршруте. Женщина, вызывавшая полицию, также подтвердила, что это именно тот водитель с неадекватным поведением.
По информации местной прессы, другие пассажиры рассказали, что водитель два раза проехал по другому маршруту.
Сам маршрутчик сознался, что курил наркотическую смесь, которой его угостил товарищ.
На водителя полицейские составили протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения, а маршрутку изъяли и передали другому сотруднику АТП.
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