По имеющейся информации, автомобиль создан на основе модульной платформы MLB. Она аналогична той, которая использовалась при создании Benley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7.

Кроссовер также оснащен постоянным полным приводом quattro и восьмидиапазонным "автоматом".

По имеющейся информации, автомобиль создан на основе модульной платформы MLB. Она аналогична той, которая использовалась при создании Benley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7, пишет korrespondent.net

Кроссовер также оснащен постоянным полным приводом quattro и восьмидиапазонным "автоматом".

#Q8unleashed: An Audi Original Series revealing the all-new #Audi #Q8. Watch five thrilling episodes starting May 21 on https://t.co/LoG5tNcAjV pic.twitter.com/hIShY2W37e