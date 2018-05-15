Audi показала тизер кроссовера Q8

Компания Audi опубликовала тизер нового купеобразного кроссовера Q8, а также серию видеороликов под названием Q8 unleashed. В роликах производитель в развлекательной форме знакомит с новой моделью. Об этом пишет Autocar.

По имеющейся информации, автомобиль создан на основе модульной платформы MLB. Она аналогична той, которая использовалась при создании Benley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7.

Кроссовер также оснащен постоянным полным приводом quattro и восьмидиапазонным "автоматом".

По имеющейся информации, автомобиль создан на основе модульной платформы MLB. Она аналогична той, которая использовалась при создании Benley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7, пишет korrespondent.net

Кроссовер также оснащен постоянным полным приводом quattro и восьмидиапазонным "автоматом".