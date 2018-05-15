Нацбанк предупреждает: покупать криптовалюту рисковано

Учитывая большие колебания, в том числе падения цены, закрытия ряда платформ для обмена виртуальных валют, имевшие место в последние месяцы, Национальный банк повторно озвучивает высказанное им ранее мнение о криптовалютах и инвестициях в них, сопряжённых с высокими рисками.

Согласно заявлению НБМ, существует повышенный риск потери вложенных в эти валюты средств.

Как отмечается в пресс-релизе, который цитирует IPN, в своём качестве органа, осуществляющего надзор за лицензированными лицами и субъектами, предоставляющими платёжные услуги или услуги обмена валют, сообщает IPN.

Нацбанк рекомендует воздержаться отпокупки криптовалют, чтобы избежать разного рода риски, включая риск отмывания денег и репутационные риски.

"Пресс-релиз Национального банка призван прояснить позицию регулятора и избежать ситуации, при которой у населения складывается сумбурное и неверное впечатление, будто использование виртуальных валют имеет место под защитой выданной Нацбанком лицензии", - предупреждает учреждение.

Субъекты, планирующие предоставлять инвестиционные услуги или услуги торговли виртуальными валютами, должны удостовериться в том, что эти действия не содержат компонентов, относящихся к сфере компетенции Национального банка.