Пьяный пассажир украл спасательный жилет и пытался смыть его в унитаз

Рейс американской авиакомпании Allegiant Airlines был задержан из-за авиадебошира, который украл спасательный жилет и попытался смыть его в унитаз. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 14 мая, когда якобы нетрезвый мужчина схватил спасательный жилет, использующийся стюардессой для демонстрации правил безопасности, и пошел смывать его в унитаз. Другие туристы были раздражены задержкой вылета.

«Бортпроводники уведомили нас, что спасательный жилет валялся грязным в туалете и им нужно подождать, пока кто-то принесет новый», — рассказала одна из пассажирок Эрин Брюс.

По ее словам, подозреваемого задержали и вывели из самолета. Однако полиция не стала арестовывать мужчину, так как не была доказана его причастность к инциденту. Персонал Allegiant Airlines перенес посадку мужчины на более поздний рейс, пишет lenta.ru.

«Насколько нам известно, пассажир не был в состоянии опьянения и не смывал жилет в унитаз. Он просто переложил его в туалет. Мы сняли с рейса подозреваемого мужчину, чтобы опросить, но у нас нет доказательств, что это сделал именно он», — сказал представитель авиакомпании.