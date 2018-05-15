США испытали оружие времен холодной войны

ВВС США провели 14 мая очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Видео пуска доступно в YouTube.

Головная (без боевой) часть носителя, запущенного с базы Ванденберг на юге Калифорнии, пролетела около семи тысяч километров, достигнув цели у атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Тесты стали вторыми в текущем году, предыдущие испытания проводились 26 апреля 2018-го. Ракеты семейства Minuteman, стоящие на вооружении США с 1970 года, являются единственными МБР наземного базирования на вооружении США.