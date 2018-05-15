Ученые Университетов Ливерпуля и Шеффилда в Великобритании показали, что небольшие порции алкоголя помогают снизить потребление спиртных напитков и уменьшить число преждевременных смертей, связанных с приемом алкоголя. Статья специалистов опубликована в журнале Addiction. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Известно, что размер порции влияет на то, сколько человек ест. Люди едят больше, если им дают много пищи, однако при этом они не склонны компенсировать малые порции их числом.
В исследовании, которое состояло из двух частей, приняли участие 278 человек. В первом эксперименте 114 добровольцев, средний возраст которых составлял 24,8 года, были случайным образом разделены на две группы в зависимости от размера порций спиртных напитков, которые они могли заказывать в течение часа, сидя в опытной комнате, которая выглядела как гостиная. Объем стандартной порции, подаваемой за раз, составлял около 16 грамм чистого спирта, а малые порции были на 25 процентов меньше.
Во втором эксперименте участвовали 164 человека, каждый из которых был приглашен в местный бар на один из четырех вечеров. Испытуемым подавали либо стандартные порции пива и вина (0,568 литра и 0,175 литра, соответственно), либо уменьшенные (0,378 литра и 0,125 литра, соответственно). Продолжительность сеанса составила три часа. В обоих опытах каждый доброволец мог заказывать столько порций, сколько хотел.
Оказалось, что те люди, что брали малые порции, в целом, пили меньше спиртного. В первом эксперименте снижение объема употребляемого алкоголя составило 20,7-22,3 процента, а во втором — 32,4-39,6 процента. Согласно выводам ученых, сокращение порций алкогольных напитков на четверть в барах и ресторанах приведет к уменьшению количества смертей в Великобритании на 5,6-13,2 процента в год, пишет
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